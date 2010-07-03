Очень жаль, что президент союзного государства не знает, что происходит в Таможенном союзе - Лукашенко

Отвечая на вопросы журналистов, Президент заявил, что Беларусь ратифицировала Таможенный кодекс Таможенного союза. Александра Лукашенко также попросили прокомментировать своеобразное «поздравление» Президента России Дмитрия Медведева, которое он сделал сегодня в Благовещенске.

По словам журналистов, Дмитрий Медведев, обидевшись на Александра Лукашенко за то, что тот направил письма ряду политических деятелей и средствам массовой информации России (с разъяснением белорусской позиции по спорным моментам в отношениях между двумя государствами), заявил, что лучше заниматься политической поддержкой Таможенного союза, нежели рассылать подобные письма.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Болтовня, не больше. Когда нам будет открыт доступ в российское информационное пространство, как им в белорусское, тогда не будет писем. Вы видели, в последнее время жуткое вранье в отношении того, что происходило по этим долгам и т.д. Они нигде, кроме телерадиокомпании МИР, которая, слава богу, не их, хоть и контролируется ими, никто не сказал, что «Газпром» должен нам больше. Они ведь нигде об этом не сказали. Они грубо фальсифицируют, непрофессионально режут все выступления и делают из нас идиотов. И они что хотели, чтобы я молчал? Нет. Это во-первых.

Во-вторых, если Медведев по каким-то причинам забыл, что система общения с политической элитой и ключевыми политическими игроками у белорусов сложилась в течении десятилетий, то я ему хочу напомнить. Мы всегда в критические периоды информировали главных политических игроков, политическую элиту России о том, что происходит. Потому что они получают однобокую информацию. Поэтому, я проинформировал их об этом. Но раз заговорил, значит укусило. Ну и слава богу. Значит дошел мой сигнал о том, что происходило на самом деле. А значит, русский человек лишний раз убедился, с подачи Президента Беларуси, что произошло в белорусско-российских отношениях.

Ну, а к слову сказать, они еще нас официально не поздравили (на момент интервью - ред.). Я еще не имею поздравления, от кого бы вы думали? От главного нашего союзника, от другой части единого народа. Вот об этом лучше пусть подумает, а не болтает по разным каналам. Отбери телевизор, не будешь знать, что они хотят. Вот что я хочу в этой связи сказать. Наверное, заговорился человек, надо успокоиться и посмотреть на тот мир, который его окружает и мир, в котором мы живем.

Что касается Таможенного союза, то очень жаль, что президент союзного государства не знает, что происходит в Таможенном союзе. Должен сказать, что мы ни на полшага, ни на миллиметр не отстаем в Таможенном союзе ни от России, ни от Казахстана. Мы на сегодняшний день ратифицировали все договоры и соглашения, касающиеся Таможенного союза. Но они этого не знают. Гарантию вам даю, что не знают. В противном случае не было бы этой болтовни по телевизору. Таможенный кодекс мы ратифицировали, мы сегодня в той же системе координат, что и они. Но они этого не знают. Они только знают то, что мы можем сказать по телевизору и в газетах написать. Вот и вся их политика. Не хочу большего сказать, праздник сегодня.

Поэтому, не волнуйтесь. Их дело говорить, им блинов хочется, им колбасы хочется, масло, наверное. Сейчас настало время говорить о каких-то письмах. Но это не подметные письма, это открытые прямые письма. И я имею право, как председатель Высшего государственного совета Союзного государства, о котором так мечтали россияне и белорусы, говорить то, что я считаю нужным. Мы не запрещаем Медведеву тоже говорить то, что он считает нужным. Он и говорит. Только надо это делать профессионально, со знанием дела.