Обсуждение проблемы о статусе Косова в Совбезе ООН зашло в тупик

Стороны так и не смогли прийти к единому мнению. Теперь косовский вопрос будет рассматриваться под эгидой ЕЭС и НАТО. Против такого решения категорично выступила Россия. Она по-прежнему настаивает на продолжении переговоров между сербами и косовскими албанцами. Евросоюз намерен действовать на основании плана Ахтисаари, по которому Косову будет предоставлен ограниченный суверенитет под международным контролем.



Между тем, Сербия предъявит судебные иски всем странам, признавшим в одностороннем порядке независимость Косово. Об этом заявил премьер-министр страны Воислав Коштуница сразу после заседания Совбеза ООН.