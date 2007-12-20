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Обсуждение проблемы о статусе Косова в Совбезе ООН зашло в тупик

20 декабря 2007 09:08
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Стороны так и не смогли прийти к единому мнению. Теперь косовский вопрос будет рассматриваться под эгидой ЕЭС и НАТО. Против такого решения категорично выступила Россия. Она по-прежнему настаивает на продолжении переговоров между сербами и косовскими албанцами. Евросоюз намерен действовать на основании плана Ахтисаари, по которому Косову будет предоставлен ограниченный суверенитет под международным контролем.

Между тем, Сербия предъявит судебные иски всем странам, признавшим в одностороннем порядке независимость Косово. Об этом заявил премьер-министр страны Воислав Коштуница сразу после заседания Совбеза ООН.

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