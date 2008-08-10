Обстановка в Южной Осетии накалена до предела

В регионе вновь раздаются выстрелы, хотя еще утром в Цхинвали наблюдалось некоторое затишье.

Оно установилось после интенсивных ночных боев за господствующие высоты, с которых грузинские подразделения ведут обстрел юго-осетинской столицы. Точное число жертв среди мирного населения Южной Осетии по-прежнему установить не удается. По некоторым данным, счет идет на тысячи. В городе нет электричества, не хватает питьевой воды.

Люди стараются как можно скорее покинуть зону конфликта. Только за минувшие сутки из Южной Осетии эвакуировано примерно 500 человек. Желающих покинуть территорию – еще около двух тысяч. Всего вывезено более 34 тысяч человек. С инициативой разместить жителей пострадавшей республики на своей территории уже выступили девять субъектов южного федерального округа России. В связи с вооруженным конфликтом в Южной Осетии МИД Беларуси настоятельно рекомендует белорусским гражданам воздержаться от поездок в этот регион.

