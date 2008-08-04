Обстановка в Цхинвали в последние дни резко обострилась

Власти сообщают о ночных обстрелах со стороны Грузии.

Представители МИД России провели телефонные переговоры со своими коллегами из Госдепартамента США. Речь шла о том, что Вашингтон должен повлиять на Тбилиси для снятия напряженности в зоне грузино-осетинского конфликта.

За второй группой детей из Южной Осетии направлены 15 автобусов из Владикавказа. Планируется вывезти примерно 500 человек. В Северную Осетию они прибудут уже ближе к ночи. В образовательных учреждениях и на базах отдыха мест почти не осталось, поэтому все, кто сегодня выедут из Южной Осетии, остановятся у своих родственников и близких.