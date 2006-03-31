Общественность Литвы осуждает запрет на ретрансляцию белорусского телевидения

Решение Государственной комиссии радио и телевидения Литвы запретить ретрансляцию белорусского телевидения возмутило литовскую общественность. Об этом свидетельствуют многочисленные комментарии ситуации на интернет-порталах. Живо откликнулись на решение комиссии и живущие в Литве белорусы: председатель Объединения общественных организаций белорусов Литвы Левон Мурашко выступил с критикой по Первому балтийскому каналу. Кстати, этот канал литовские власти недавно тоже пытались закрыть. Литовское телевидение хотя и поддерживает в целом решение комиссии, однако и оно не осмелилось запретить высказаться известному диссиденту советских времен, депутату Сейма фракции либералцентристов Витаутасу Богушису, который назвал запрет ретранслировать белорусские телепрограммы грубым нарушением демократических принципов гласности. Ежедневник Respublika информирует о позиции депутата Сейма Эгидиюса Клумбиса, утверждающего, что литовские власти таким образом наказали белорусов Литвы за то, что в ходе избирательной кампании они поддержали действующего главу белорусского государства, а не оппозиционных кандидатов. При этом газета предупреждает, что в скором времени будет предпринято наступление и на Интернет. По сведениям Respubliki, в Сейме уже подготовлен проект закона, приравнивающий интернет-порталы к СМИ и предусматривающий строгую ответственность за содержание распространяемых сведений, сообщает БелТА.