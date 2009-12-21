ОБСЕ предлагает Беларуси сделать совместные выводы по итогам будущих президентских выборов в Украине

Об этом в Минске заявила госпожа Вигстрем. Она возглавляет рабочую группу Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Беларуси.

Европейская структура, которую она представляет, во время политкомпании направит в Украину почти полторы сотни наблюдателей из трех десятков стран. Миссия мониторинга за украинскими выборами – это хороший шанс обсудить структуру выборов изнутри и сделать совместные выводы – считает госпожа Вигстрем. Она также отметила возросший уровень сотрудничества и участия Беларуси в ПА ОБСЕ. Такой планкой еврочиновник довольна.

Сесилия Вигстрем, и.о. руководителя рабочей группы ПА ОБСЕ по Беларуси:

– Мы хотели бы отметить высокий уровень сотрудничества и участия белорусской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Мы рады активизации наших отношений. И в своей работе мы продвигаем политику плюрализма для скорейшего включения Беларуси в рабочий процесс.