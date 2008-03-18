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ОБСЕ организует в июне в Минске семинар по привлечению инвестиций

18 марта 2008 17:46
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Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания на встрече с главой офиса ОБСЕ в Минске Хансом Йохеном Шмидтом. Вадим Попов поздравил его со вступлением в должность руководителя офиса ОБСЕ, подчеркнув заинтересованность Беларуси в реализации ряда совместных проектов. Политикам удалось найти общий язык и в прямом и в переносном смысле. Глава европейской миссии заверил белорусских коллег в своей готовности работать на укрепление отношений между ОБСЕ и Беларусью. В свою очередь, наша страна продолжит практику приглашения международных наблюдателей на предстоящих парламентских выборах.

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