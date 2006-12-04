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ОБСЕ нуждается в реформе

04 декабря 2006 09:19
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4 декабря в Брюсселе открывается заседание Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ. В нем принимает участие Министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов.

Центральным вопросом повестки дня будут проблемы реформирования ОБСЕ.  Планируется обсуждение  и принятие   целого   пакета  решений  по  проблематике борьбы с терроризмом, торговлей людьми,  организованной   преступностью, дискриминацией и нетерпимостью.

В преддверии заседания в Брюсселе министры иностранных дел  Армении,   Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана приняли Обращение к СМИД ОБСЕ, в котором подчеркивается, что для  политического будущего организации крайне важно обеспечить результативную работу Брюссельского СМИД в области реформы ОБСЕ и качество принимаемых в этой связи решений. В  документе содержатся конкретные предложения по трансформации ОБСЕ в полноценную международную организацию и оптимизации деятельности ее институтов.

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