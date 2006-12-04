ОБСЕ нуждается в реформе

4 декабря в Брюсселе открывается заседание Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ. В нем принимает участие Министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов.

Центральным вопросом повестки дня будут проблемы реформирования ОБСЕ. Планируется обсуждение и принятие целого пакета решений по проблематике борьбы с терроризмом, торговлей людьми, организованной преступностью, дискриминацией и нетерпимостью.

В преддверии заседания в Брюсселе министры иностранных дел Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана приняли Обращение к СМИД ОБСЕ, в котором подчеркивается, что для политического будущего организации крайне важно обеспечить результативную работу Брюссельского СМИД в области реформы ОБСЕ и качество принимаемых в этой связи решений. В документе содержатся конкретные предложения по трансформации ОБСЕ в полноценную международную организацию и оптимизации деятельности ее институтов.