Обращение Президента Республики Беларусь

17 марта в связи с предстоящими выборами Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко обратится к гражданам страны. Уважаемые соотечественники! Дорогие друзья! 19 марта вам предстоит избрать Президента Беларуси. Избрать своего Президента. Это не просто политическая кампания. Это исторический выбор дальнейшего пути развития Отечества. Выбор перспективы в жизни каждого из вас. Поэтому искренне призываю вас исполнить свой гражданский долг - принять участие во всенародном волеизъявлении. Судьба нашего молодого суверенного государства в ваших руках. Именно в этом истинная суть демократии. Как Глава государства гарантирую, что выборы пройдут в полном соответствии с нашим законодательством. Они будут не менее честными и открытыми, чем в любых других странах, которые нам ставят в пример. У нас выборы не проходят келейно. В качестве наблюдателей за избирательным процессом аккредитовано более тридцати тысяч внутренних и свыше тысячи международных представителей. Уважаемые наши гости! Вам созданы все необходимые условия для работы. Вы видите, что мы открыты для конструктивного сотрудничества. Единственная просьба - не превышайте своих полномочий! Наблюдайте, делайте выводы. Но не решайте за нас! Не решайте, как нам жить и каким путем белорусскому народу идти дальше! Белорусы выстрадали право на самостоятельный и свободный выбор и никогда не отрекутся от этого. Мы многое поняли и немало сделали за последнее десятилетие. Своим умом и напряженным трудом преодолели кризис после распада Советского Союза, не допустили разворовывания страны, вытянули из упадка экономику, подняли благосостояние людей. Мы не стали марионетками в чужих руках, не скатились в пропасть социально-политических, национальных и религиозных конфликтов. Мы по крупицам накапливали собственный опыт построения суверенного, независимого и действительно свободного государства. Вопреки зарубежному давлению мы смогли достойно противостоять всем вызовам и угрозам. Сегодня Беларусь находится не в упадке, не в застое, как нам часто предрекали. Она динамично и уверенно движется вперед - к более высокому качеству жизни людей и материальному достатку, социальной справедливости и политической стабильности общества. Уважаемые сограждане! Тот факт, что в нынешней избирательной кампании участвуют четыре кандидата, - это тоже показатель демократии в стране. Другое дело, что некоторым из нас еще надо учиться политической культуре. Однако, уверен, что народ сам во всем разберется. Отдельно должен сказать о соблюдении общественного порядка. Некоторые из кандидатов настойчиво призывают людей выйти на улицы, если результаты голосования не будут в их пользу. Так в этом понимание демократии? Беспорядки, погромы, насилие... Гарантирую, что государственного переворота в нашей стране не будет. Не будет силового захвата учреждений, блокирования улиц и площадей. Сделано сегодня все, чтобы предотвратить даже малейшую угрозу безопасности людей и не допустить нарушения Конституции. Поэтому обращаюсь ко всем жителям Беларуси: пожалуйста, проявите гражданскую ответственность за судьбу своей семьи и своей страны. Дорогие молодые граждане Беларуси! Многие из вас впервые примут участие в голосовании. Сердечно поздравляю вас с этим событием. Вы не просто за кого-то отдадите свой голос. Вы проголосуете, прежде всего, за себя, за свое будущее! За будущее своей страны, которое не может состояться без вашего участия. Дорогие земляки! Уверен, решать судьбу Беларуси всегда будет только белорусский народ! Ни в коем случае не стойте в стороне. Не будьте безразличны. Обязательно проголосуйте. Голос каждого из вас нужен нашей стране! Прошу Вас, уважаемые соотечественники, придя на избирательные участки, продемонстрируйте: кто мы, белорусы, и кто в нашем доме хозяин... Проголосуйте так, как велит ваш разум и сердце. Во имя своего блага. Во имя блага своих детей. Во имя сильной и процветающей Беларуси!