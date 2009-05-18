Обороняться будем вместе

Министерства обороны Беларуси и Украины заключили соглашение об обмене информацией о полетах воздушных судов. Новый документ позволит оперативно получать информацию о вылетах в приграничной зоне.

Министерства обороны Беларуси и Украины заключили соглашение об обмене информацией о полетах воздушных судов. Новый документ позволит оперативно получать информацию о вылетах в приграничной зоне.

Также главы оборонных ведомств Леонид Мальцев и Юрий Ехануров обсудили создание совместного инженерного подразделения Вооруженных сил Беларуси и Украины. Договорились о проведение двусторонних тренировок ВВС и войск ПВО, а также о возможности отдыха и лечения наших военнослужащих в здравницах Министерства обороны Украины.