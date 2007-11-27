Обороноспособность страны - наиважнейший стратегический элемент

Президент Александр Лукашенко поручил к концу 2008 года завершить модернизацию зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Таков итог встречи главы государства с сотрудниками Госкомвоенпрома и Минобороны, которая прошла сегодня на территории Государственного военно-промышленного комитета.

Модернизация современного вооружения - основное направление в совершенствовании обороноспособности Беларуси. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая Государственный военно-промышленный комитет для ознакомления с ходом модернизации систем ПВО.

Глава государства обсудил с руководством военно-промышленного комитета и Совета безопасности Беларуси, перспективы повышения возможностей находящихся в настоящее время на вооружении зенитно-ракетных комплексов на примере ЗРК "Бук".

Поручение о глубокой модернизации этих зенитно-ракетных комплексов в трех бригадах было дано им в 2004 году. Однако сроки модернизации не были соблюдены. Поэтому Президент в мае текущего года дал поручение создать комиссию с целью разобраться в причинах нарушения сроков, а также в актуальности и перспективах дальнейшей модернизации этих видов вооружения.

Работы по модернизации комплекса "Бук" будут вестись совместно в кооперации с Российской Федерацией и предприятиями оборонного комплекса Беларуси. В Государственном военно-промышленном комитете рассчитывают на имеющиеся возможности и потенциал специалистов двух стран.

Обороноспособность страны - наиважнейший элемент. Чтобы идти в ногу со временем, надо закупать новое вооружение, комплексы или модернизировать стоящую на вооружении технику. Это особо подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко считает, что в стране существуют возможности и потенциал для модернизации вооружения и военной техники. По военно-воздушным и сухопутным силам, зенитно-ракетным комплексам мы добились определенных успехов в модернизации, убежден главнокомандующий.



