Обнаружены фальшивые документы об итогах выборов в Беларуси

КГБ Беларуси передал в Центризбирком фальшивые документы, касающиеся итогов выборов президента республики 19 марта.Данные документы якобы подписаны председателем Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидией Ермошиной. Они должны были быть направлены в киевский офис Национального института демократии США. Об этом заявила Лидия Ермошина 17 марта на презентации Информационного центра во Дворце Республики. В поддельный протокол, сообщает БелТА, внесены фамилии всех четырех кандидатов в президенты и указано количество голосов избирателей, которые якобы были отданы в их поддержку. В частности, напротив фамилии А.Милинкевича значится цифра 51%, А.Лукашенко - 37%, А.Козулина - 7,8%, С.Гайдукевича - 1,2%, сообщила глава ЦИК. Лидия Ермошина подчеркнула, что Центризбирком не имеет никакого отношения к данному документу. По ее словам, эта бумага является грубой фальшивкой. "Сработано настолько грубо, что даже бланк этого протокола не соответствует тем, которыми пользуется Центральная избирательная комиссия", - добавила Лидия Ермошина.