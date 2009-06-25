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Обама на год продлил срок действия торговых санкций в отношении КНДР

25 июня 2009 09:27
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Речь, в частности, идет об ограничениях, касающихся любых операций с имуществом. Конфликт вокруг Северной Кореи обострился после того, как в мае Пхеньян провел вторые в своей истории подземные ядерные испытания, а также запустил ракеты малой и средней дальности. В ответ Совбез ООН ввел новые санкции против страны. Страны-члены организации призвали КНДР остановить ядерную программу и вернуться за стол переговоров. Пхеньян этого делать не собирается. Более того, сегодня в Японском море должны стартовать военные учения

Запад предполагает, что под их видом Пхеньян планирует провести новые испытания ракет.

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