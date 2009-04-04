Обама констатирует наличие разногласий между США и НАТО

Находящийся в турне по Европе Обама в пятницу встречался с союзниками по НАТО и просил у них дополнительной поддержки международной операции в Афганистане, сообщают РИА "Новости".

"Когда мы работали над выработкой почвы для укрепления нашего альянса (НАТО), мы так и не преодолели все наши разногласия. Нельзя сказать, что мы достигли согласия по каждому пункту каждого вопроса каждой встречи. Но, несмотря на это, мы добились беспрецедентного прогресса и продолжим консультации в следующие недели и месяцы", - сказал Обама в еженедельном обращении к нации.

По его словам, и США, и НАТО понимают, что нет такого места на планете, в котором можно было бы спрятаться от угроз 21 века. Единственный путь, по словам американского лидера, это предпринимать совместные и настойчивые усилия в желании выжить и борьбе со страхом.

В пятницу дипломатический источник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заявлял, что воинский контингент США в Афганистане может быть дополнительно увеличен в этом году еще на 10 тысяч человек. Ранее президент США Барак Обама санкционировал отправку в Афганистан в текущем году свыше 20 тысяч военнослужащих. Таким образом, общая численность американского контингента с учетом двух готовящихся эшелонов подкрепления может увеличится с нынешних 38 тысяч до 68 тысяч.