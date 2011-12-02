ОАЭ отмечает 40 лет со дня создания федерации. Страну поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко

Дипломатическим отношениям Беларусью и Объединенных Арабских Эмиратов почти 20 лет. Отношения развиваются в экономической, культурной и инвестиционной сферах.

С 40-летием образования федерации Объединенных Арабских Эмиратов шейха Халифу бен Заида аль-Нахайяна и народ этой страны от имени белорусской нации и себя лично поздравил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси выразил уверенность, что совместными усилиями плодотворное двустороннее взаимодействие будет и дальше укрепляться на пользу народов двух государств.

К слову, в этой стране традиционно спросом пользуется белорусская техника, сталь, нефтепродукты, шины, стекловолокно и сухое молоко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.