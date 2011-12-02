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ОАЭ отмечает 40 лет со дня создания федерации. Страну поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко

02 декабря 2011 08:06
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Дипломатическим отношениям Беларусью и Объединенных Арабских Эмиратов почти 20 лет. Отношения развиваются в экономической, культурной и инвестиционной сферах.

С 40-летием образования федерации Объединенных Арабских Эмиратов шейха Халифу бен Заида аль-Нахайяна и народ этой страны от имени белорусской нации и себя лично поздравил Александр Лукашенко.
Президент Беларуси выразил уверенность, что совместными усилиями плодотворное двустороннее взаимодействие будет и дальше укрепляться на пользу народов двух государств.
К слову, в этой стране традиционно спросом пользуется белорусская техника, сталь, нефтепродукты, шины, стекловолокно и сухое молоко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Белоруссия

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