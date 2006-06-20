О культурной политике стран СНГ

20-21 июня в Исполкоме Содружества члены рабочей группы по культурной политике стран СНГ обсуждают некоторые вопросы дальнейшего культурного сотрудничества. На встрече, в частности, пойдёт речь о концепции и механизмах реализации совместных проектов долговременного сотрудничества "КУПОЛА Содружества" и "Легенды Содружества". Помимо этого, будет рассмотрена концепция и стандарты страницы Совета по культурному сотрудничеству стран СНГ. Последняя - разместится на официальном интернет-сайте Исполкома.