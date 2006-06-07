О белорусско-российских отношениях откровенно

Вопросы белорусско-российских отношений обсудили Президент страны Александр Лукашенко и глава Торгово-промышленной палаты России Евгений Примаков.

Разговор получился откровенный. Российский чиновник давно знаком с Александром Лукашенко, поддерживает дружеские отношения. Евгений Примаков поддерживает мнение, что Беларуси и России следут делать всё, чтобы быть вместе: "Мы - единомышленники в том, что нашим государствам надо сближаться. Надо, безусловно, выкорчевывать те преграды, в том числе и объективного характера, которые существуют на пути союзного строительства>.

Александр Лукашенко и Евгений Примаков достаточно долго обсуждали состояние экономик двух стран. Оценив развитие и российской и белорусской, Примаков резюмировал - есть все условия для сближения в экономическом плане.