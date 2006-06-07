Прямой эфир

О белорусско-российских отношениях откровенно

07 июня 2006 11:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Вопросы белорусско-российских отношений обсудили Президент страны Александр Лукашенко и глава Торгово-промышленной палаты России Евгений Примаков.

Разговор получился  откровенный. Российский чиновник давно знаком с Александром Лукашенко, поддерживает дружеские отношения. Евгений Примаков поддерживает мнение, что Беларуси и России следут  делать всё, чтобы быть вместе: "Мы  -  единомышленники в том, что нашим государствам  надо сближаться. Надо, безусловно, выкорчевывать те преграды, в том числе и объективного характера, которые существуют на пути союзного строительства>.

Александр Лукашенко и Евгений Примаков достаточно долго обсуждали состояние экономик двух стран. Оценив развитие и российской и белорусской, Примаков резюмировал  -   есть все условия для сближения в экономическом плане.

Другие новости рубрики

Все новости
06 июня 2006 11:42

Получение вида на жительство в России для граждан Беларуси - не проблема

06 июня 2006 11:39

В Минск прибыла делегация Государственной Думы России

05 июня 2006 14:11

Минск и Чанчунь намерены развивать партнерские отношения