Нужен ли Беларуси «Московский механизм» ОБСЕ?

Страны Запада снова решили применить к Беларуси новые средства давления. После резолюций и визовых санкций в бой отправили тяжелую дипломатическую артиллерию в лице ОБСЕ. В рамках этой организации предложено запустить так называемый «Московский механизм».

Инициаторы, в их числе Великобритания и еще 13 стран, считают, что Беларусь представляет некий «особый случай». И требует дополнительного контроля. Белорусский МИД незамедлительно отреагировал на такие шаги.

А.Сычёв, Постоянный представитель Республики Беларусь при ОБСЕ:

Мы категорически не приемлем изложенную странами-инициаторами интерпретацию ситуации в Беларуси. Не существует объективных оснований для запуска упомянутого механизма. В Беларуси отсутствует угроза выполнению обязательств ОБСЕ и уж тем более «особо серьезная».

К слову, «Московский механизм» ведет историю с 1991 года и с тех пор использовался пять раз. Он создан для исследования состояния прав человека в странах членах ОБСЕ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Применяется крайне избирательно.

В случае Беларуси формальная причина такова: прекращение мандата миссии ОБСЕ. Некоторые зарубежные дипломаты об этом говорят прямо и пытаются вынудить пересмотреть принятое решение.

А.Сычёв, Постоянный представитель Республики Беларусь при ОБСЕ:

Такое право неоднократно реализовывалось в странах, в том числе, в достаточно острых ситуациях с выполнением обязательств ОБСЕ. Никакого применения «Московского механизма» в этих случаях не следовало. Миссии закрывались не только в Беларуси, и это никогда не служило основанием для задействования подобных инструментов.

Беларусь не одинока в своем возмущении подобными действиями. Россия также не считает уместными такие процедуры. Их применение не принесет никаких результатов, кроме отрицательных. О чем и было заявлено российской стороной.

О.Н. Бурмистров, заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при ОБСЕ:

По нашей оценке, запуск «Московского механизма» при отсутствии консенсуса по данному вопросу в связи с возражениями Беларуси ничего кроме витка конфронтации и раскола в нашей организации не даст.

Есть у «Московского механизма» и еще один, скрытый порок. Для работы этой процедуры обычно назначают спецдокладчика. Заметим, их в истории суверенной Беларуси со стороны разных структур было немало. Например, Адриан Северин. Бывший спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси, президент парламентской Ассамблеи ОБСЕ, а ныне рядовой европарламентарий. Хорошо известный своими антибелорусскими докладами. И, как ни странно, не менее известный как коррупционер.

Северин сотоварищи согласился принять 100 тысяч евро в год в обмен на предложения об изменениях в законодательство Евросоюза. Это пикантное действо было снято на скрытую камеру, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вину спецдокладчик признает неохотно и говорит, что получал деньги за консультирование. А если появится еще один такой докладчик, не будет ли в истории больше вопросов, чем ответов.

А.Сычёв, Постоянный представитель Республики Беларусь при ОБСЕ:

О какой непредвзятой ситуации докладчика можно говорить, если «Московский механизм» запущен без веских оснований и инициирован группой стран, которые уже заняли определенную, публично обозначенную позицию в отношении Беларуси? Соответственно, выводы доклада изначально носят заданный характер.

Отметим, Беларусь не отказывается от сотрудничества с ОБСЕ и ведет диалог по всем вопросам. Впрочем, муссирование белорусского вопроса в различных евроструктурах, возможно, – лишь средство отвлечь внимание от собственных проблем.

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