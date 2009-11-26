Нурсултан Назарбаев находится с официальным визитом в Беларуси

Накануне с высоким гостем встретился Александр Лукашенко.

На переговорах лидеры двух стран озвучили новую цифру – 3 миллиарда долларов. Именно такой экономический эффект ожидается от подписания трёх десятков совместных проектов. И подпишут их уже сегодня.

Казахстанскую сторону интересует опыт Беларуси в аграрном секторе, сельскохозяйственном машиностроении, станкостроении, неорганической химии. Кроме того, наша страна представляет интерес как транзитный коридор для выхода на рынок Европейского союза.

Ещё энергетическая тема: Астана заинтересована экспортировать свою нефть через Беларусь, а также использовать богатый белорусский опыт по переработке этого энергоресурса.

Александр Лукашенко:

Как никакой другой официальный визит этот подготовлен тем, что наши Правительства несколько раз встречались — преподнесли нам хороший подарок. Нам остается только, договорившись, утвердить его — около 30 современных проектов совместных производств, которые мы будем реализовывать на территории Вашей страны.

Нурсултан Назарбаев:

Предложенные проекты были продемонстрированы всему Казахстану, их видели все наши областные руководители. Перспективы очень большие, и я думаю, у нас есть о чём поговорить.

Как ожидается, Нурсултан Назарбаев примет участие в саммите ЕврАзЭС, который пройдет 27 ноября в Минске. Сегодня же в белорусскую столицу прибудут президенты Таджикистана, Кыргызстана и Армении, а в пятницу – глава Российской Федерации.

В рамках заседания Межгоссовета ЕврАзЭС планируется провести мероприятия с участием трех президентов — Беларуси, Казахстана и России. Одним из ключевых вопросов, как предполагается, станет формирование Таможенного союза и в перспективе Единого экономического пространства. В Минске планируется подписание документов, которые и должны положить начало работы Таможенного союза трех государств.