Нурсултан Назарбаев: Этот визит я считаю особым и знаковым

Президент Казахстана с официальным визитом в Минске.

Накануне главы государств провели переговоры в загородной резиденции Заславль, а сегодня продолжили диалог в белорусской столице. Высокого гостя встречали торжественно, с соблюдением всех ритуалов. Переговоры сначала прошли в узком составе. Президенты обсудили весь спектр отношений двух стран, в том числе региональное сотрудничество и взаимодействие на международной арене.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

- Хочу сказать, что мы вчера продуктивно поработали. Мы отметили, что официальный визит как никогда насыщенный, он готов по всем параметрам. Главное, что до этого визита хорошо поработали эксперты, наши правительства, которые смогли проложить хорошую дорогу, по которой президенты могут пройти и подвести черту под десятками проектов, которые мы с вами будем осуществлять в экономике.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

- Этот визит я считаю особым и знаковым в наших двусторонних отношениях, потому что была проведена очень солидная подготовка. Нашей встрече предшествовали визиты премьер-министра Казахстана в Беларусь, премьер-министра Беларуси в Казахстан, когда они отрабатывали конкретные моменты реального экономического сотрудничества. А экономическое сотрудничество является базой для всех других контактов сотрудничества на политическом уровне. Между нашими государствами нет никаких нерешенных проблем, или каких-то препятствующих вопросов, поэтому мы оба открыты к сотрудничеству.

Переговоры продолжаются в расширенном составе.

Как ожидается, Нурсултан Назарбаев примет участие в саммите ЕврАзЭС, который пройдет завтра в Минске. В этот же день прибудет глава Российской Федерации. Сегодня в белорусскую столицу прилетят президенты Кыргызстана и Армении.

Беларусь всегда поддерживала инициативы Казахстана и председательство страны в ОБСЕ, которое начнется 1 января 2010 года. Нурсултан Назарбаев уверен, что экономическое сотрудничество, которое находится в центре внимания в ходе визита, является базой для развития отношений и в других сферах. Стороны договорились до 2012 года работать по трем десяткам проектов и выйти в будущем на товарооборот в три миллиарда долларов. Перспективным названы сферы производства сельскохозяйственной техники, калийных удобрений, машиностроение и в ряд других отраслей.