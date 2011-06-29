Новым главой МВФ избрана министр экономики и финансов Франции Кристин Лагард

Она станет первой женщиной, возглавившей фонд за всю историю его существования.

В поддержку её кандидатуры выступили сразу три страны: Россия, США и Бразилия. Лагард была избрана единогласно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Пост руководителя МВФ стал вакантным после скандальной отставки Доминика Стросс-Кана, который обвиняется в сексуальных домогательствах к горничной нью-йоркского отеля. Высокопоставленного чиновника арестовали в середине мая, сейчас он под домашним арестом. По делу уже прошло первое слушание, следующее состоится в июле.