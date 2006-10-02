Новый законотворческий сезон начался в парламенте

Пятая сессия Палаты представителей Национального собрания Беларуси открылась сегодня в столице.Первый день работы не облегченный, на повестке дня депутатов - 10 законопроектов и ряд международных соглашений. Среди документов - изменения и дополнения в некоторые законы, например о приеме в учреждения образования, о проведении выборов и референдумов, о растительном мире, о бухгалтерском учете. На повестке сессии стоит 44 вопроса. Они охватывают все сферы жизни страны.