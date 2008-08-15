Прямой эфир

Новый закон о государственной границе Беларуси вступает в силу сегодня

15 августа 2008 07:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В документе впервые системно определяются полномочия главы государства и правительства в области госпогранполитики, уточняется компетенция органов управления в сфере обеспечения пограничной безопасности.

Законодательно совершенствуется порядок въезда, временного пребывания и передвижения в погранзоне. Так, выдачу пропусков предлагается сохранить только в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих за пределами Беларуси. Пропуска указанным лицам будут выдаваться органами погранслужбы, а не внутренних дел, как в настоящее время.

При подготовке нового закона был изучен опыт иностранных государств, а также акты модельного законодательства в рамках СНГ, ЕврАзЭС, правовые акты Союзного государства. Новые правила закона начнут действовать в республике через полгода.

Другие новости рубрики

Все новости
15 августа 2008 07:52

Белорусско-индийское сотрудничество поступательно развивается

14 августа 2008 17:36

Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев встретятся в Сочи в августе

14 августа 2008 17:35

Жизнь в Южной Осетии постепенно входит в мирное русло