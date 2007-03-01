Новый вид административного взыскания для иностранцев

В Беларуси вводится депортация.Она может быть применена к иностранному гражданину или лицу без гражданства в качестве дополнительного вида взыскания не только за нарушения правил пребывания и транзитного проезда через Беларусь, но и за незаконное пересечение государственной границы. Кроме того, депортированному устанавливается срок запрета въезда в республику. Согласно новым предписаниям, этот временной интервал может варьироваться от 1 до 10 лет.