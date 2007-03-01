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Новый вид административного взыскания для иностранцев

01 марта 2007 12:15
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В Беларуси вводится депортация.Она может быть применена к иностранному гражданину или лицу без гражданства в качестве дополнительного вида взыскания не только за нарушения правил пребывания и транзитного проезда через Беларусь, но и за незаконное пересечение государственной границы. Кроме того, депортированному устанавливается срок запрета въезда в республику. Согласно новым предписаниям, этот временной интервал может варьироваться от 1 до 10 лет.

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