Новый уровень отношений Беларуси и Северо-западного округа России

25 октября Александр Лукашенко принял с официальным визитом губернатора Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко.

Говорили о крупных двусторонних проектах создания конкурентоспособных товаров и услуг, их экспорта в третьи страны, а также о совершенствовании товаропроводящей сети. По словам Александра Лукашенко, торгово-экономические отношения между Беларусью и северной столицей России динамично развиваются.

Создание белорусского торгово-логистического центра и торгово-сервисного центра открытого акционерного общества "Амкодор" будет способствовать насыщению рынка Санкт-Петербурга и северо-западного региона России качественными товарами белорусского производства.

Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга: "За 5 лет взаимный товарооборот увеличился почти в 2 раза и в 2006 году составил выше 928 миллионов долларов. У нас есть резервы. Которые необходимо использовать. Сегодня весьма актуален вопрос о переходе к новым, более эффективным формам промышленно-технологического и кооперационного взаимодействия. Важно наметить крупные двусторонние проекты совместного создания конкурентоспособных товаров и услуг. Одновременно необходимо совершенствовать и товаропроводящую сеть.

Меня очень радует, что за полгода 2007 объем взаимной торговли вырос на 32%. Наблюдается динамика товарооборота. Продукция белорусская оказывает влияние на рынок Санкт-Петербурга. Вы сохранили натуральный, естественный вкус. Мы будем рады расширению поставок на белорусский рынок."

Александр Лукашенко считает, что отношения активизируются с началом работы Совета делового сотрудничества и Белорусской торгово-промышленной палаты в Северо-Западном федеральном округе. Наряду с торгово-экономической составляющей есть хорошие возможности расширить гуманитарное сотрудничество, взаимодействие в области науки, образования, спорта и туризма. Глава государства заверил, что все договоренности, взятые в результате двусторонних контактов, будут выполнены.

Сегодня же питерский губернатор посетила подземный центр "Столица", городскую Ратушу и гостиницу "Европа". Образовательные учреждения Минска тоже попали в ее поле зрения. Это 111-я средняя школа и ясли-сад №8 в микрорайоне Лошица-3. Валентина Матвиенко отметила, что это "хорошие современные проекты, уютные и продуманные функционально". Подобные сейчас активно строятся и в Санкт-Петербурге.

В здании Национальной библиотеки проходит заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга. В нем принимает участие и Валентина Матвиенко.