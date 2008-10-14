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Новый состав Совета Республики может быть дополнен назначениями Президента к открытию первой сессии

14 октября 2008 07:39
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Об этом заявлено сегодня в Центризбиркоме страны во время подведении итогов выборов в верхнюю палату парламента. ЦИК зарегистрировал 55 сенаторов и назначил дату повторных выборов по выдвижению и избранию восьмой кандидатуры от Минска. Выборы состоятся с 15 октября по 25 ноября. А дата открытия организационной сессии Совета Республики национального собрания четвёртого созыва - последний день октября. Около 30% Избранных сенаторов уже работали в предыдущем созыве.

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