Новый состав Совета Республики может быть дополнен назначениями Президента к открытию первой сессии

Об этом заявлено сегодня в Центризбиркоме страны во время подведении итогов выборов в верхнюю палату парламента. ЦИК зарегистрировал 55 сенаторов и назначил дату повторных выборов по выдвижению и избранию восьмой кандидатуры от Минска. Выборы состоятся с 15 октября по 25 ноября. А дата открытия организационной сессии Совета Республики национального собрания четвёртого созыва - последний день октября. Около 30% Избранных сенаторов уже работали в предыдущем созыве.