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Новый скандал между США и КНДР

25 апреля 2008 13:47
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Центральное разведывательное управление предоставило американским конгрессменам факты причастности Пхеньяна к строительству сирийского ядерного реактора. Доказательства в виде снимков и видео предположительно получили из Израиля. Специалистов удивляет, почему этот объект не был замечен ранее современными американскими спутниками. В любом случае, использовать свой реактор Дамаск не сможет. Еще в сентябре прошлого года его разбомбила израильская авиация, и восстановлению он не подлежит.

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