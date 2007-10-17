Новый шаг Европы к сближению с Беларусью

Итальянский депутат готовит доклад по Беларуси для Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Европа сделала шаг навстречу. Так расценивает свой визит в нашу страну докладчик по Беларуси Комиссии по политическим вопросам парламентской ассамблеи Совета Европы Андрэа Ригони.



Напомним, господин Ригони прибыл в Минск, чтобы закончить доклад, который он должен будет представить в начале следующего года на заседании политической комиссии Совета Европы.



Председатель Палаты представителей белорусского парламента Вадим Попов выразил заинтересованность в улучшении отношений с ПАСЕ и заверил, что основой сотрудничества белорусского парламента с международными парламентскими структурами является многовекторная политика при равноправном и уважительном отношении к каждому государству.



И сегодня же Андреа Ригони встретился с председателем Совета Республики Геннадием Невыгласом. Господин Ригони выразил надежду на скорое возобновление диалога ПАСЕ с Беларусью. Председатель Совета республики подчеркнул, что Андреа Ригони тот политик в Западной Европе, который искренне хочет решить накопившиеся проблемы. Геннадий Новицкий пообещал предоставить все возможности познакомиться с реальной действительностью в Беларуси и выразил уверенность, что мнение докладчика будет непредвзятым.