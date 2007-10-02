Новый сезон в Овальном зале

Депутатский корпус Палаты представителей приступил к работе. 2 октября депутаты решили основной кадровый вопрос - избрали нового спикера.

В начале осени Владимир Коноплев подал заявление о досрочной отставке в связи с ухудшением состояния здоровья: сегодня даже на выборах преемника присутствовать не смог. В полном соответствии с Конституцией и руководствуясь здравым смыслом, депутатский корпус практически единодушно предложил кандидатуру экс-председателя, главы нижней палаты прошлого созыва Вадима Попова.

Выборы спикера - не безальтернативны, свою кандидатуру на высокий пост выдвинул и лидер либерал-демократов Сергей Гайдукевич. Бюллетени для тайного голосования депутатам, как и положено, выдали под роспись. Белорусские парламентарии проявили славянскую мудрость и рассудительность, и с большим перевесом голосов победил опытный политик с колоссальным опытом председательства - Вадим Попов. А депутат Гайдукевич, похоже, был рад и этим 5 голосам <за> свою кандидатуру.

Новый, а точнее незабытый старый спикер обрисовал направления осенней парламентской сессии. Как и прежде, основной блок законов - социальный, кроме того, предстоит принять основной финансовый документ на ближайший год.

В проекте осенней сессии около 40 вопросов. В ближайшее время национальное законодательство пополнится абсолютно новым законом "Об ипотеке", изменения затронут и правила белорусской орфографии. Работа предстоит напряженная, тем более что в таком составе депутатскому корпусу осталось работать уже менее года, а каждому хочется сделать национальное законодательство и лучше и понятнее.