Новый проект Концепции национальной безопасности вынесен сегодня на рассмотрение А. Лукашенко

Как подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко, это один из наиболее значимых документов для устойчивого развития нашего государства. Он обеспечивает баланс интересов личности, общества и государства по их защите не только от потенциальных, но и реальных угроз.

Во второе десятилетие XXI века Беларусь вступает в принципиально новую геополитическую реальность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это заставляет по-новому расставлять акценты. Комплексно и прагматично рассматривать вопросы национальной безопасности во всем их многообразии и тесной взаимосвязи. В условиях глобализации возникающие за тысячи километров от границ Беларуси угрозы становятся не менее актуальными, чем вызываемые причинами внутреннего характера. Наглядный пример — недавний и еще полностью не завершившийся мировой финансово-экономический кризис, зародившийся далеко от наших границ, за океаном. Состояние существующей глобальной и региональной архитектуры безопасности, правовых инструментов ее обеспечения не внушает оптимизма.

Глава государства отметил, что мировой кризис обнажил ряд слабых мест в экономике. Новое звучание получили также экологические, гуманитарные и информационные угрозы. Обострились проблемы в политической сфере. Концепция национальной безопасности будет работать на их упреждение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для любителей порассуждать о мнимой конъюнктурности государственных решений хочу подчеркнуть, что эта работа была начата еще в декабре прошлого года. А соответствующие научные изыскания велись на протяжении последних трех лет. Так что никакой прямой связи с нынешней политической ситуацией здесь нет и быть не может. Концепция должна не только сохранять преемственность с прежней редакцией, но и учитывать изменения, которые произошли в мире и стране за прошедшие годы.

Этот документ также призван быть не просто концептуальным, как следует из самого названия, но и методологической базой для последующих решений и действий государственных органов.

По итогам заседания Глава государства дал поручение в течение двух недель доработать новую редакцию концепции с учетом мнений членов Совета безопасности и представить ему на утверждение.