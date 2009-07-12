Новый президент Литвы Даля Грибаускайте приведена к присяге

53-летняя «железная леди», как её называют жители страны, одержала убедительную победу на выборах 17 мая, заметно обогнав шестерых конкурентов. Её поддержали около 70% избирателей. К слову, это самый высокий процент голосов за всю историю президентских выборов независимой Литвы. Ранее Грибаускайте работала в Брюсселе – была комиссаром Еврокомиссии, отвечающим за вопросы финансового планирования и бюджетной политики. Новый президент намерена всерьез взяться за экономику Литвы, которая, сейчас испытывает заметные трудности. И она не раз называла своими главными задачами – выход из экономического кризиса и борьбу с коррупцией.