Новый председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо представлен руководящему составу

Новости Беларуси. Государственный пограничный комитет Беларуси продолжит повышать эффективность охраны границы и улучшать работу пунктов пропуска. Такие задачи обозначил 30 декабря государственный секретарь Совета Безопасности Станислав Зась, представляя руководящему составу нового руководителя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо. Он был назначен накануне.

Генерал-майор знает все нюансы пограничной службы. По карьерной лестнице он прошел от рядового. А до назначения занимал пост заместителя председателя ГПК.

30 декабря в Госпогранкомитете в торжественной обстановке проводили прежнего руководителя Леонида Мальцева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.