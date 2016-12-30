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Новый председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо представлен руководящему составу

30 декабря 2016 10:17
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Новости Беларуси. Государственный пограничный комитет Беларуси продолжит повышать эффективность охраны границы и улучшать работу пунктов пропуска. Такие задачи обозначил 30 декабря государственный секретарь Совета Безопасности Станислав Зась, представляя руководящему составу нового руководителя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо. Он был назначен накануне.

Генерал-майор знает все нюансы пограничной службы. По карьерной лестнице он прошел от рядового. А до назначения занимал пост заместителя председателя ГПК.

30 декабря в Госпогранкомитете в торжественной обстановке проводили прежнего руководителя Леонида Мальцева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Отставки и назначения в Беларуси

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