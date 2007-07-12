Новый этап в развитии белорусской космонавтики

Национальная академия наук страны заключила договор с Роскосмосом на создание второго белорусского космического спутника. Он будет идентичен предыдущему, но при этом станет маневреннее и легче. Вес не превысит 400 килограммов, и будет соответствовать всем международным стандартам. Отметим, что в России еще нет аппарата подобного класса. В отличие от других, это будет целая система. Она включит не только сам спутник, но и наземный центр приема, который в прошлом году находился в России. Работу над новым спутником будут вести белорусские ученые и завершат ее к концу 2009 года.