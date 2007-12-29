Новые законы появятся в Беларуси в наступающем году

Глава государства утвердил план подготовки законопроектов на 2008-й. Планируется разработать девять законов, в частности, о соотечественниках, о принудительных мерах в отношении алкоголиков и об использовании атомной энергии. Кроме того, предусматривается внесение в парламент 31 законопроекта, среди которых - "О мелиорации земель", "О товарных биржах", "Об основах судебно-экспертной деятельности". Планируется внесение изменений и дополнений в законы о валютном регулировании, валютном контроле и ряд других.