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Новые законы появятся в Беларуси в наступающем году

29 декабря 2007 08:58
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Глава государства утвердил план подготовки законопроектов на 2008-й. Планируется разработать девять законов, в частности, о соотечественниках, о принудительных мерах в отношении алкоголиков и об использовании атомной энергии. Кроме того, предусматривается внесение в парламент 31 законопроекта, среди которых - "О мелиорации земель", "О товарных биржах", "Об основах судебно-экспертной деятельности". Планируется внесение изменений и дополнений в законы о валютном регулировании, валютном контроле и ряд других.

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