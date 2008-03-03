Новые судьи присягнули на Конституции

Церемония состоялась в Администрации Президента Беларуси. Глава государства вручил служителям Фемиды удостоверения и обратился к судейскому корпусу с напутственным словом.

Александр Лукашенко отметил, что следует повысить эффективность работы Конституционного суда страны и наделить его дополнительными полномочиями. Это пойдет только на пользу государству и позволит суду решать самые сложные юридические вопросы.

Обращаясь к обновленному судейскому корпусу, Глава государства подчеркнул: Конституционный суд - новый орган в Беларуси, его статус, место и роль определялись с чистого листа. Поэтому сейчас идет поиск новых направлений, где могут быть в полной мере востребованы знания и опыт судей.

Президент призвал вновь сформированный состав Конституционного суда быть верным принципам судейского долга, профессиональной чести и ответственности перед белорусским народом.

