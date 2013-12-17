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Новые руководители назначены в «Беллесбумпроме» и «Белкоопсоюзе»

17 декабря 2013 17:25
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Новости Беларуси. Новые руководители в двух белорусских ведомствах. Председателем концерна «Беллесбумпром» стал Юрий Назаров. В течение трех последних лет он был заместителем управляющего делами президента, а до этого являлся замминистром лесного хозяйства. К

роме того, для избрания на должность председателя правления «Белкоопсоюза» согласована кандидатура Валерия Иванова. Он прошел все стадии карьерного и профессионального роста, включая работу в сельхозорганизациях районного и областного звена, в Совете Республики, в Правительстве, в должности руководителя «Белорусской калийной компании». В последнее время Валерий Иванов работал заместителем главы Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Отставки и назначения в Беларуси

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