Новые руководители назначены в «Беллесбумпроме» и «Белкоопсоюзе»

Новости Беларуси. Новые руководители в двух белорусских ведомствах. Председателем концерна «Беллесбумпром» стал Юрий Назаров. В течение трех последних лет он был заместителем управляющего делами президента, а до этого являлся замминистром лесного хозяйства. К

роме того, для избрания на должность председателя правления «Белкоопсоюза» согласована кандидатура Валерия Иванова. Он прошел все стадии карьерного и профессионального роста, включая работу в сельхозорганизациях районного и областного звена, в Совете Республики, в Правительстве, в должности руководителя «Белорусской калийной компании». В последнее время Валерий Иванов работал заместителем главы Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.