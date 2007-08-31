Новые перспективы сотрудничества с Сирией

Александр Лукашенко пригласил Президента Сирии Башара Асада посетить Беларусь.

Приглашение было озвучено сегодня в ходе беседы Главы нашего государства с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в Республике Беларусь Фаруком Таха. Александр Лукашенко посещал эту восточную страну дважды, в 1998 и в 2003 годах и провел серию переговоров с Башаром Асадом и его отцом.

Глава государства считает, что Сирия является для Беларуси ключевым партнером на Ближнем Востоке. "Эта страна, на которую мы особенно рассчитываем в отношениях с ближневосточным регионом",- подчеркнул Александр Лукашенко сегодня, в ходе беседы с сирийским дипломатом.

Официальный Минск готов сотрудничать с Дамаском по различным направлениям. Динамику товарооборота с Сирией Александр Лукашенко назвал приличной. В 2006 году объем взаимной торговли между двумя странами составил 45 миллионов долларов, в первом полугодии текущего года чуть более 29 миллионов. Почти весь товарооборот формируется за счет белорусского экспорта. Дамаск активно покупает крупные партии автотехники МАЗа, металлопродукцию и тракторы МТЗ. Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Сирии также отметил схожесть позиций по основным проблемам международных отношений и констатировал отсутствие разногласий.



У Беларуси и Сирии большой экономический интерес друг к другу. Товарооборот за несколько лет вырос более чем в 10 раз. Помимо заключения контрактов о поставках в эту арабскую страну техники МТЗ и продукции МАЗа, рассматриваются возможности использования белорусского оборудования для цементной и металлургической отраслей Сирии. Ведутся переговоры о развитии сотрудничества с нашими предприятиями в области легкой промышленности и электроники. Так, белорусское объединение "БелОМО" в течение многих лет является одним из поставщиков лазерной техники и оптоэлектроники.

