Новшества для семей, воспитывающих детей, изменения в соцобслуживании, сфере ЖКХ — в Беларуси утвержден план подготовки законопроектов на 2016 год

Новости Беларуси. В Беларуси утвержден план подготовки законопроектов. В этом году в списке около 40 документов. А вот предложений было куда больше. Самым насыщенным оказался экономический блок. Впрочем, о социальной сфере тоже не забыли. Изменения коснутся ЖКХ, соцобслуживания, есть новшества для семей, воспитывающих детей. Позаботились и о защите прав потребителей. Подробности в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Уборка квартиры, оплата коммунальных счетов, покупка продуктов: еще недавно Валентина Александровна легко справлялась с бытовыми вопросами. Сын помогал. Но вот уже год женщина живет одна.

Валентина Ткаченкова, пенсионерка:

Я ходить не могу. Магазин недалеко, но все равно не дойдешь.

Социальный работник Валентину Ткаченкову навещает два-три раза в неделю и ежедневно находится «на прямой телефонной связи». И таких подопечных у одного соцработника как минимум 9.

Татьяна Кожанова, директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района Бреста»

Социальный работник может приобрести продукты питания, промышленные товары, медицинские препараты и принести их домой. Также поможет оплатить коммунальные услуги.

Исчерпывающий список тех, кто имеет право на бесплатное социальное обслуживание, составить намерены в этом году. Да и сама процедура станет более прозрачной и понятной для каждого. Изменения в Закон «О социальном обслуживании» внесут совсем скоро. Законопроект уже в работе. Новшества коснутся и семей, которые воспитывают детей.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Когда один ребенок до 3 лет и второй ребенок от 3 до 18 лет, дополнительно выплачивается 50% бюджета прожиточного минимума.

Жилищный Кодекс тоже затронут корректировки. Акцент — на более прозрачном механизме оказания коммунальных услуг населению. О потребителях тоже позаботились. Так, простимулируют безналичные расчеты и расчеты в национальной валюте.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Вот это тот самый план на 2016-й год. В списке, утвержденном главой государства, около 40 законопроектов, а вот предложений было куда больше — примерно 130. Социальное обслуживание, здравоохранение, жилищное законодательство. Сферы затронуты самые разнообразные.

Разработчики отмечают: предложения поступали от депутатов, госорганов, научных учреждений, общественных объединений и даже простых белорусов. Самый насыщенный — экономический блок. Как-никак «кошелек страны». Бюджет, валютное регулирование, налоговое законодательство...

Игорь Голубицкий, начальник управления конституционного и международного права Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь:

При формировании плана не стояла задача включения в Налоговый кодекс каких-то дополнительных налогов либо увеличение действующих налогов. Основная цель этого законопроекта — совершенствование налогового законодательства, его упрощение.

Одним словом, предстоящая сессия, как и весь законотворческий сезон, обещают стать по-настоящему насыщенными. Напомним, что в 2016 году закончится срок полномочий депутатов нынешнего созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.