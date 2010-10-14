Нововведения в предвыборной агитации в Беларуси

Причём, если с предвыборной программой выступить может только кандидат, то отстаивать позиции в дебатах право имеет и доверенное лицо.
Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Будет ли это в записи или в прямом эфире — это не имеет значения, избиратель получит всю полноту информации. Они будут выбирать себе партнеров, и все выступления будут идти в жеребьевке: имеется в виду, что и на дебатах тоже. Потому что имеет значение, кто выступает первым и кто первым задает вопросы. Всегда имеет значение, за кем остается последнее слово.