Нововведения в предвыборной агитации в Беларуси

Кандидаты смогут не только бесплатно выступить в государственных СМИ, но и самостоятельно купить эфирное время или газетную полосу, оплатив услугу из личного фонда. И впервые вводится право на участие в теледебатах.

Причём, если с предвыборной программой выступить может только кандидат, то отстаивать позиции в дебатах право имеет и доверенное лицо.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Будет ли это в записи или в прямом эфире — это не имеет значения, избиратель получит всю полноту информации. Они будут выбирать себе партнеров, и все выступления будут идти в жеребьевке: имеется в виду, что и на дебатах тоже. Потому что имеет значение, кто выступает первым и кто первым задает вопросы. Всегда имеет значение, за кем остается последнее слово.