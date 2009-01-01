НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко к белорусскому народу

Дорогие друзья! Пожалуй, нет более долгожданного, тёплого и радостного праздника, чем Новый год. В нём воплощено всё – рождение новой мечты, примирение и согласие, единение и вера. Удивительное свойство новогодней ночи состоит ещё и в том, что всего за несколько часов мы как будто бы вновь переживаем события, произошедшие с нами в недавнем прошлом. Анализируем их, оцениваем. И в то же время видим себя уже в будущем. И хотя уходящий год был високосным, на него не стоит обижаться.



Он принёс нам не только трудности и переживания, но и подарил череду значимых свершений и надежд. Был интересным, насыщенным и в целом успешным для страны.



Провожая его, мне хочется выразить искреннюю признательность вам, мои соотечественники, за всё, что мы вместе сделали. Огромное спасибо тем, кто вырастил и собрал самый большой в нашей истории урожай, обеспечил завершение газификации страны, освоил сложнейшие операции, совершив настоящий прорыв в медицине. Кто сознательно и честно изо дня в день трудился, верно служил своему Отечеству.



Я сердечно благодарю всех граждан страны за доверие, которое вы всегда оказываете власти, за спокойствие и мудрость. Мы ещё раз ощутили себя причастными к священному единству, имя которому – народ Беларуси.



Убедились: у нас формируется здоровая нация. Здоровая не только физически, но и духовно. Конфликты, раздоры не разрывают наше общество. Белорусы, русские, поляки, евреи, люди разных верований мирно живут бок о бок, создают семьи, не возводя между собой барьеров.

Беларусь – европейское государство. И нам не надо это доказывать. Мы никогда ни с кем не ссорились и никому не создавали проблем. Наши сердца всегда открыты тем, кто идёт к нам с добром.



Уходящий год ещё более укрепил нашу уверенность в правильности избранного пути. Иногда я думаю, какая же всё-таки интересная штука история! Те, кто ещё вчера нас поучали, ныне с уважением говорят о белорусской модели развития. И сегодня, когда накопившаяся в мировой экономике ”инфекция“ вылилась в глубочайший кризис, выяснилось, что мы эти годы всё делали верно.



Выбирали свой путь порой наощупь, интуитивно. Но исходили из главного – жить надо своим умом, своим трудом и во имя интересов народа. Вспомните, как нас критиковали за то, что мы не дали умереть селу. Но, когда грянул продовольственный кризис, в выигрыше оказались страны, способные сами себя обеспечивать продуктами питания. В их числе и наша Беларусь, всемерно поддерживающая своих крестьян.



Нам настоятельно рекомендовали поскорее полностью подчинить экономику правилам мировой биржи. Но мы не стали полагаться на спекулятивную стихию. Мы не породили нынешний кризис, из-за которого лихорадит весь мир. Напротив, он явился следствием того, с чем мы у себя всегда решительно боролись. И сегодня нас не надо пугать этим непрошеным гостем .



Будущий год будет трудным, но белорусам не привыкать преодолевать трудности. Были времена и потяжелее. Тогда мы не только не скатились в пропасть, а сумели построить новую Беларусь с надёжным запасом прочности.



Дорогие соотечественники! Мы вступаем в Новый год с большими планами. С уверенностью в своих силах. У нас есть огромный созидательный и духовный потенциал. Мы будем настойчиво продвигаться к высоким стандартам качества жизни. Да, будет непросто, но вы должны знать: власть не допустит обвала и хаоса, не предаст ваше доверие. Мы никогда не изменим своему принципу – заботе о человеке!



Главное – нельзя забывать, что всё зависит от нас самих! Ведь сильных – испытания делают сильнее, а слабых и малодушных – губят. Убеждён, мы не только справимся с нынешними проблемами, но станем ещё более закалёнными и уверенными в себе.



Дорогие друзья! 2009 год на пороге. Через минуту мы шагнём в него сплочённой белорусской семьёй. Нам есть чем гордиться. Мы – белорусы! Со славным героическим прошлым, созидательным настоящим, впечатляющим будущим.



Мы вступаем в шестьдесят пятый мирный год. И неспроста он объявлен Годом родной земли. Наша земля – удивительный уголок планеты, подаренный нам Господом. И мы должны передать её в наследство детям и внукам ещё более красивой и благоустроенной.



В этот вечер, когда мы открыто смотрим друг другу в глаза, думается об обычном человеческом счастье. А его формула проста – достойно жить, любить и быть любимыми, ощущать тепло в кругу семьи, видеть здоровыми и успешными своих близких. Пусть в Новом году у вас всё это будет. Пусть уйдут огорчения и невзгоды, а сердца наполнятся верой и оптимизмом. Желаю, чтобы в ваших домах всегда царило согласие и был достаток. Чтобы звучал детский смех и светились счастьем глаза женщин.



Каждому из вас побольше ярких жизненных мгновений и радостных свершений. Пусть сбудутся добрые надежды и самые смелые мечты. Здоровья, счастья и удачи вам, дорогие друзья.



С Новым годом!