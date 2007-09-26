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Новое название - новые полномочия

26 сентября 2007 10:48
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Государственный комитет погранвойск Беларуси переименован в Государственный пограничный комитет, а пограничные войска - в органы пограничной службы.Соответствующий указ подписал глава государства. Принятие документа обусловлено тем, что за годы, прошедшие с момента образования погранвойск страны, обстановка в мире, ситуация вокруг страны и на ее государственной границе претерпели существенные изменения.
Сегодня приоритеты для погранслужбы - обеспечение на границе надежной преграды трансграничной преступности.

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