Новое название - новые полномочия

Государственный комитет погранвойск Беларуси переименован в Государственный пограничный комитет, а пограничные войска - в органы пограничной службы.Соответствующий указ подписал глава государства. Принятие документа обусловлено тем, что за годы, прошедшие с момента образования погранвойск страны, обстановка в мире, ситуация вокруг страны и на ее государственной границе претерпели существенные изменения.

Сегодня приоритеты для погранслужбы - обеспечение на границе надежной преграды трансграничной преступности.