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Новое назначение

20 марта 2006 13:34
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Указом Президента Республики Беларусь Виктор Владимирович Шейман назначен Государственным секретарем Совета Безопасности Республики Беларусь.Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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