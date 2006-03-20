Новое назначение

На закрытых избирательных участках - в воинских частях и больницах - процент избирателей, поддержавших Александра Лукашенко, составил 92,2% (в воинских частях своего Главнокомандующего поддержали 98,4% избирателей).
Согласно предварительным итогам голосования, процент избирателей, поддержавших действующего главу белорусского государства, составил 82,6%.
Действующего главу государства на выборах президента Республики Беларусь поддержали и наши соотечественники за рубежом.
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