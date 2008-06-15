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Новая Конституция края Косово сегодня вступила в силу

15 июня 2008 13:57
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В феврале нынешнего года край объявил о своей независимости от Сербии. Основной закон провозглашает анклав суверенным государством. Формой его обустройства стала парламентская республика. Сербское население Косово по-прежнему категорически отказывается признать конституцию самопровозглашенной республики.

Ожидается, что в ответ на действия Приштины к концу июня не албанское население края при поддержке Белграда сформируют собственный орган власти — Сербскую скупщину.

Напомним, в данный момент независимость Косово признали лишь 42 из 192 государств — членов ООН.

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