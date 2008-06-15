Новая Конституция края Косово сегодня вступила в силу

В феврале нынешнего года край объявил о своей независимости от Сербии. Основной закон провозглашает анклав суверенным государством. Формой его обустройства стала парламентская республика. Сербское население Косово по-прежнему категорически отказывается признать конституцию самопровозглашенной республики.



Ожидается, что в ответ на действия Приштины к концу июня не албанское население края при поддержке Белграда сформируют собственный орган власти — Сербскую скупщину.



Напомним, в данный момент независимость Косово признали лишь 42 из 192 государств — членов ООН.