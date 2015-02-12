"Нормандская четверка" договорилась о прекращении огня с 15 февраля, заявил президент Путин

Президент РФ Владимир Путин первым вышел к журналистам после почти 16-часовых переговоров в «нормандском формате».

Участникам переговоров в "нормандском формате" удалось договориться о главном, заявил Путин. "Несмотря на все сложности переговорного процесса, нам все-таки удалось договориться о главном", - сообщил он журналистам. "Нормандская четверка" договорилась о прекращении огня с 00:00: часов 15 февраля.

Во встрече принимали участие президент России Владимир Путин, президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд.