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"Нормандская четверка" договорилась о прекращении огня с 15 февраля, заявил президент Путин

12 февраля 2015 09:19
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Президент РФ Владимир Путин первым вышел к журналистам после почти 16-часовых переговоров в «нормандском формате».

Участникам переговоров в "нормандском формате" удалось договориться о главном, заявил Путин. "Несмотря на все сложности переговорного процесса, нам все-таки удалось договориться о главном", - сообщил он журналистам. "Нормандская четверка" договорилась о прекращении огня с 00:00: часов 15 февраля.

Во встрече принимали участие президент России Владимир Путин, президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд.

# Владимир Путин # Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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