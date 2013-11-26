Ночные протесты в Киеве закончились столкновениями с милицией и арестами

Новости Украины. Ночные протесты в столице Украины закончились столкновениями с милицией и арестами. Есть информация о пострадавших. Однако пока она официально не подтверждена.

Для обеспечения общественного порядка правоохранители были вынуждены применить против демонстрантов слезоточивый газ. В результате манифестанты вступили в настоящий бой с милицией. Стычки на Европейской площади продолжались практически всю ночь. На Майдане обстановка была относительно спокойной.

Акции протеста в Киеве начались на прошлой неделе, после того как правительство страны приостановило подготовку ассоциации с ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.