Нижняя палата Конгресса США отказалась незамедлительно выводить войска из Афганистана

Большинство поддержавших документ — демократы, сторонники президента Барака Обамы. Документ предусматривал возвращение войск в США в течение 30 дней.
Так что пока продолжает действовать обещание Обамы начать вывод войск из Афганистана только в июле 2011 года. Предполагается, что этот процесс завершится к 2014 году.
По предшествующим голосованию соцопросам, почти две трети американцев считают неэффективным участие американских войск в военной операции в Афганистане, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».