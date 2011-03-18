Нижняя палата Конгресса США отказалась незамедлительно выводить войска из Афганистана

321 конгрессмен проголосовал «против» проекта резолюции одного из конгрессменов-демократов, 93 — «за».

Большинство поддержавших документ — демократы, сторонники президента Барака Обамы. Документ предусматривал возвращение войск в США в течение 30 дней.

Так что пока продолжает действовать обещание Обамы начать вывод войск из Афганистана только в июле 2011 года. Предполагается, что этот процесс завершится к 2014 году.

По предшествующим голосованию соцопросам, почти две трети американцев считают неэффективным участие американских войск в военной операции в Афганистане, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».