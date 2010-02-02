Николя Саркози запретил своей жене Карле Бруни выступать на фестивале в Сан-Ремо

Президент Франции Николя Саркози запретил своей жене, певице и модели Карле Бруни выступать на знаменитом фестивале эстрадной песни в итальянском Сан-Ремо.

Карла Бруни ранее анонсировала свое выступление в Сан-Ремо. Первая леди Франции собиралась спеть дуэтом 18 февраля с итальянским композитором-песенником Джино Паоли.

Как сообщает Contacrmusic, об отмене выступления Карлы Бруни рассказал популярный итальянский телеведущий Массимо Джилетти. По его версии, выступить в Сан-Ремо Бруни запретил муж, который высказал неудовольствие по поводу песни Meno Male, в которой, как посчитал президент Франции, содержится некая ирония по поводу его мужских качеств.