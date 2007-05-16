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Николя Саркози вступил в должность президента Франции

16 мая 2007 14:32
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Торжественная церемония прошла в Париже. В планах нового президента - формирование нового правительства. А уже на сегодня намечен первый зарубежный визит в Берлин.  Там произойдет встреча французского лидера с канцлером Германии Ангелой Меркель. Основная тема переговоров - будущее Евросоюза.

Тем временем, экс-президент Франции Жак Ширак, полностью отходить от дел не намерен. По примеру Била Клинтона и ряда других видных политиков он создал фонд своего имени, основная задача которого - борьба с глобальным потеплением и его последствиями, а также помощь развивающимся странам  - прежде всего африканским.

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