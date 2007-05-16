Николя Саркози вступил в должность президента Франции

Торжественная церемония прошла в Париже. В планах нового президента - формирование нового правительства. А уже на сегодня намечен первый зарубежный визит в Берлин. Там произойдет встреча французского лидера с канцлером Германии Ангелой Меркель. Основная тема переговоров - будущее Евросоюза.



Тем временем, экс-президент Франции Жак Ширак, полностью отходить от дел не намерен. По примеру Била Клинтона и ряда других видных политиков он создал фонд своего имени, основная задача которого - борьба с глобальным потеплением и его последствиями, а также помощь развивающимся странам - прежде всего африканским.