Николай Патрушев: необходимо и дальше действовать также слаженно и согласованно

Президент Беларуси и секретарь Совета Безопасности России обсудили вопросы безопасности Союзного государства.

Александр Лукашенко и Николай Патрушев говорили о сотрудничестве в военной и военно-технической сфере, а также некоторых других аспектах взаимоотношений двух государств.



– Мне приятно встретиться с Вами спустя уже много времени, чтобы обсудить некоторые проблемы и отношения России и Беларуси, и многие вопросы, в которые мы посвящены и раньше были, посмотреть, как они развиваются, – сказал Александр ЛУКАШЕНКО. – Может и у Вас есть, вы больше вовлечены в вопросы безопасности нашего государства, Союзного государства, военные вопросы, в сфере военно-технического сотрудничества. Я знаю, что вы касались этих вопросов и, тем не менее, могут быть ко мне вопросы. Я рад, что вы приехали к нам, заинтересован в этом, вы тоже давно не были в Беларуси, посмотреть, как мы живем, чем мы дышим в условиях мирового кризиса. Словом, нам есть, о чем поговорить.



В свою очередь Николай Патрушев высоко оценил то взаимодействие, которое сложилось между Россией и Беларусью в вопросах безопасности в рамках Союзного государства. И подчеркнул необходимость и дальше действовать также слаженно и согласованно.



– Я удовлетворен, как у нас складываются отношения с Советом Безопасности Беларуси это всегда согласие понимание и выработка конструктивных решений, – сказал Николай ПАТРУШЕВ. – Надеюсь, что такой порядок и далее будет сохраняться, причем внимательное отношение к тем вопросам и проблемам, которые у каждой из сторон существует. Ну и на перспективу и дальше будем действовать согласованно.