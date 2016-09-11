Николай Лозовик: в досрочном голосовании зарубежные участки принимали более активное участие, чем участки в Беларуси

Новости Беларуси. Съемочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ в эти минуты работает в Центризбиркоме.

Илона Волынец, СТВ:

Центризбирком открылся, как и все избирательные участки, в 8 часов утра. Несмотря на то, что прошло совсем не много времени, сюда уже начинает поступать первая информация. Ее мы попросим прокомментировать секретаря Центральной избирательной комиссии Николая Ивановича Лозовика. Поделитесь первой информацией. Какой из регионов первым проснулся?

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Я должен сказать, что никакой регион не имеет права выскакивать раньше установленного законом графика и никто не вправе опаздывать. Все участки, а их у нас в республике и за рубежом 6018 начали работать в 8:00. И на это время мы получили уже точную информацию о количестве избирателей Республики Беларусь, которые приняли участие в досрочном голосовании.

За 5 дней с 6 по 10 сентября по республике и за рубежом проголосовало немногим более 31% избирателей.

Это значит, практически каждый третий уже принял участие в голосовании. Это очень хороший показатель. Я думаю, что первые часы сегодняшнего голосования будут примерно в том же темпе. Это гарантия того, что результаты выборов будут, по крайней мере, не хуже, чем на прошлых парламентских выборах.

Илона Волынец:

На явку избирателей влияет, насколько активны были кандидаты во время агитации. Как вы оцениваете, как прошла агитация. Не возникнет ли сегодня такая ситуация, что человек придет на избирательный участок, посмотрит на фотографии кандидатов и скажет: «Кто эти люди? Я их первый раз вижу!»

Николай Лозовик:

Может быть, для кого-то эти люди будут совершенно незнакомые, но то, что они не видели их фотографий, такого просто быть не может. На предыдущих выборах для проведения агитации, издания печатной продукции, листовок деньги давались самому кандидату. И это вызывало так называемые «войны листовок». Один кандидат расклевал листовки, другой срывал их, клеил свои. И если по округу баллотируется 4-5 кандидатов, то всех сразу увидеть на рекламном щите было практически невозможно. Сегодня одна фотография висит, завтра – другая. И, действительно, у избирателей не хватало информации. Сегодня эту печатную продукцию распространяет избирательная комиссия. В каждый почтовый ящик окружная комиссия направила листовку, на которой все кандидаты, которые баллотируются по избирательному округу. Фотография и краткие биографические данные. Так что

такая ситуация, когда избиратель впервые увидит фотографии на избирательном участке, исключена.

За 10 дней до голосования уже избиратели имели возможность, сидя дома в спокойной обстановке, проанализировать информационную листовку и 10 дней думать, за кого же голосовать.

Илона Волынец:

Насколько активны наши соотечественники за рубежом? На сегодняшний день в каких уголках планеты белорусы могут проголосовать? Я, например, слышала, что в Австралии впервые открылся избирательный участок и у белорусов появилась возможность сделать свой выбор.

Николай Лозовик:

Всего за рубежом у нас образовано 47 избирательных участков.

Если посмотреть на глобус: от Японии до США. Избирательный участок образуется, если количество избирателей, состоящих на консульском учете, в том числе и сотрудников дипломатического представительства, превышает 20 человек. Поэтому такое большое количество избирательных комиссий. Надо сказать, что в досрочном голосовании зарубежные участки принимали более активное участие, чем участки на территории Республики Беларусь.